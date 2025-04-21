Туалетные ершики в виде Трампа массово раскупают в КНР

В связи с увеличением таможенных сборов США на товары из КНР в стране наблюдается стремительный рост продаж туалетных ершиков с изображением американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщило издание Oddity Central.

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Такие ершики, представляющие главу Белого дома с щетиной, которая имитирует его характерную прическу, появились еще в период его первого президентского срока. Они переживают новый пик востребованности.

Это товар приобрел особую популярность среди китайских потребителей на фоне обострения торговых отношений между Америкой и Китаем. Покупая эти ершики, китайцы демонстрируют поддержку местным производителям, которые испытывают трудности из-за повышенных пошлин Штатов, а также выражают гражданскую позицию и несогласие с новой политикой Вашингтона, сказано в статье.

Белый дом 16 апреля опроверг заявление о повышении пошлин на все китайские товары до 245 процентов, пояснив, что новым размером тарифов будут облагаться только отдельные категории товаров.

9 апреля Дональд Трамп сообщил о немедленном повышении торговых пошлин в отношении КНР до 125 процентов, объяснив это «неуважением, проявленным Китаем к мировым рынкам».