Пекин осудил протекционизм США и пообещал ответ

Минкоммерции КНР заявило, что все страны пострадают, если мировая торговля скатится к "закону джунглей" с гегемонизмом и протекционизмом. Об этом сообщило ведомство, комментируя тарифную политику администрации Дональда Трампа.

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В заявлении министерства подчеркивается, что односторонние действия и протекционизм несут риски для всех участников международной торговли.

"Как только сильный начнет охотиться на слабого, жертвами станут все", — отметили в ведомстве.

Пекин также выразил решимость противодействовать сделкам, которые наносят ущерб интересам Китая, пообещав "твердые ответные меры" в таких случаях.

"Никто не застрахован от последствий протекционизма. КНР не смирится с ущемлением своих интересов и даст адекватный ответ", — заявили в Минкоммерции.

2 апреля Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34% пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.