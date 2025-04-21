Пациенты больниц в Польше жалуются на украинцев, не все довольны, что их так много в государстве. Об этом немецкому изданию Welt Am Sonntag рассказал врач-онколог Томаш Саросек.

«Тот факт, что польские пациенты жалуются на украинцев или создают впечатление, что они создают дополнительную нагрузку на польскую систему здравоохранения, соответствует общей тенденции в Польше — а именно, что симпатия к украинцам уменьшается», — поведал он.

В публикации уточняется, что жители Польши жалуются на долгое ожидание приема у врача, а также на то, что в больницах не хватает свободных коек, нередко виня в этом граждан Украины. Как утверждает эксперт в области здравоохранения Кшиштоф Ланда, время ожидания приема у эндокринолога или хирурга составляет до года.

Ранее польское издание Myśl Polska обвинило Украину в провоцировании конфликта с Россией. Журналисты заявили, что власти республики понимали последствия желания вступить в НАТО, но продолжали стремиться в альянс.