США предлагают передать территорию вокруг ЗАЭС под их контроль

США рассматривают установление нейтрального статуса для территорий вокруг Запорожской АЭС под контролем Вашингтона как условие урегулирования конфликта. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

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Издание не раскрывает конкретных границ предлагаемой зоны, формата контроля или того, кто будет управлять станцией. По данным источников, идея обсуждается в контексте поиска компромиссов для деэскалации, но технические и политические детали остаются неясными.

"Вашингтон видит в этом шаге возможность снизить напряженность, но ключевые аспекты предложения пока не проработаны", — отмечает издание.

17 апреля министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев готов контролировать Запорожскую АЭС вместе с Соединенными Штатами, поскольку если контроль над объектом сохранит Россия, это якобы разрушит доверие к атомной энергетике и "приблизит новую катастрофу". 20 марта украинский лидер Владимир Зеленский и американский президент Дональд обсудили передачу США украинских АЭС. Газета The New York Times писала, что идея передачи контроля над АЭС Украины американцам невыполнима.