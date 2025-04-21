Власти Молдавии планируют ограничение автономии Гагаузии

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Правительство Молдавии рассматривает меры по существенному ограничению самостоятельности Гагаузской автономии, включая возможность её полной отмены.

По данным «Известий», в парламенте страны обсуждается законопроект, направленный на пересмотр статуса региона.

«Майя Санду и ее партия, имея отмашку на Западе, шаг за шагом урезают полномочия Гагаузской автономии», — заявил депутат Богдан Цырдя из Блока коммунистов и социалистов. По его словам, обсуждаются два сценария: поэтапное ограничение прав региона до уровня обычного административного округа либо полная отмена самоуправления.

Иван Константинов, общественный деятель Гагаузии, отмечает, что молдавские власти давно открыто демонстрируют намерение ликвидировать автономный статус. Он отметил, что фактически сделан последний шаг к упразднению автономии.

«В Гагаузии есть продажные депутаты, которые подчиняются местному режиму. И благодаря таким депутатам, я думаю, всё идет к тому, что Кишинев может ликвидировать Гагаузскую автономию», — подчеркнул Константинов в интервью изданию.

Добавим, что башкан Гагаузии занимает свой пост на четырёхлетний срок. Согласно законодательству, руководитель автономии обязан входить в состав правительства Молдовы, представляя интересы региона при обсуждении внутренних и внешнеполитических вопросов, затрагивающих Гагаузию.

Однако действующий башкан Евгения Гуцул не включена в кабинет министров, что уже противоречит правовым нормам. Кроме того, в парламенте Молдовы на данный момент отсутствуют депутаты от Гагаузии, что усугубляет правовой дисбаланс.

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