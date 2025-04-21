Наличие на Украине каких-либо земельных металлов ничем не подтверждено. Важную деталь сделки США с Украиной раскрыл бывший член команды Госдепартамента США по восстановлению Украины Тайсон Баркер, передает газета El Mundo.

«На данный момент никто не знает, достаточно ли на Украине редкоземельных металлов. Там есть запасы нефти, газа, лития и графита, хотя они не относятся к крупнейшим в мире», — сказал экс-чиновник.

Он подчеркнул, что сведения, которыми руководствовался американский президент Дональд Трамп при заключении соглашения с Киевом, являются устаревшими, в связи с чем ни одна крупная компания из США не проявила интереса к сделке. Баркер отметил, что эта сделка не имеет коммерческой выгоды и больше похожа на шантаж.

Ранее украинский политолог Константин Бондаренко высказался о сделке с США по металлам. По его словам, после подписания документа, который не включает в себя гарантии безопасности, Украина фактически превратится в колонию.