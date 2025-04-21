В США раскрыли важную деталь соглашения Трампа с Украиной

Lenta.ru

Наличие на Украине каких-либо земельных металлов ничем не подтверждено. Важную деталь сделки США с Украиной раскрыл бывший член команды Госдепартамента США по восстановлению Украины Тайсон Баркер, передает газета El Mundo.

В США раскрыли важную деталь соглашения Трампа с Украиной
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«На данный момент никто не знает, достаточно ли на Украине редкоземельных металлов. Там есть запасы нефти, газа, лития и графита, хотя они не относятся к крупнейшим в мире», — сказал экс-чиновник.

Он подчеркнул, что сведения, которыми руководствовался американский президент Дональд Трамп при заключении соглашения с Киевом, являются устаревшими, в связи с чем ни одна крупная компания из США не проявила интереса к сделке. Баркер отметил, что эта сделка не имеет коммерческой выгоды и больше похожа на шантаж.

Ранее украинский политолог Константин Бондаренко высказался о сделке с США по металлам. По его словам, после подписания документа, который не включает в себя гарантии безопасности, Украина фактически превратится в колонию.

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