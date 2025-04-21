Будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц должен передать киевскому режиму 30 процентов воздушной и наземной боевой техники немецкой армии, дальнобойные ракеты Taurus и выделять 0,5 процента ВВП страны на нужды ВСУ. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник в авторской колонке в издании Die Welt.

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Также правительство Германии обязано предоставить Киеву гарантии безопасности, вступления в состав Североатлантического альянса и Европейского союза, считает дипломат.

При этом он отметил, что данные требования могут привести к недовольству в бундестаге, поэтому не питает иллюзий на этот счет.

Представители будущего руководства ФРГ пока никак не ответили на обращение Мельника, передает «Российская газета».

Тем временем Мерц продолжает демонстрировать антироссийские настроения. Ранее в Госдуме РФ прокомментировали его слова об ударе по Крымскому мосту. Также посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что, если в будущем немецкие власти примут решение о поставке Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, — это может вызвать усиление конфронтации.