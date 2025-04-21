Глава Пентагона выкладывал данные по ударам по Йемену в чат с женой

Шеф Пентагона Пит Хегсет отправлял детальную информацию по ударам США по Йемену в чат мессенджера Signal, в который в числе прочих были включены его жена, брат и адвокат. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По сведениям издания, 15 марта Хегсет в чат со своей женой Дженнифер, которая не является сотрудником Пентагона, а также братом Филом и личным адвокатом Тимом Парлаторе, работающих в оборонном ведомстве, выкладывал график полетов истребителей F/A-18 Hornet, которые наносили удары по позициям йеменских хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах".

Как указывает издание, в отличие от чата с участием должностных лиц американской администрации в мессенджере Signal, который стал предметом скандала, когда в него добавили главреда журнала The Atlantic Джеффри Голдберга, второй чат был создан шефом Пентагона лично и включал, помимо жены, еще около десятка человек из ближайшего окружения Хегсета, в том числе двух чиновников, отстраненных из-за утечек данных, и назывался "Оборона | командное совещание". При этом глава американского оборонного ведомства для общения в чате использовал не рабочий, а личный телефон.

По словам газеты, в чате, как правило, обсуждалась информация, связанная с организационными и административными вопросами.

Скандал с утечкой в Signal

В начале апреля аппарат генерального инспектора Пентагона начал проверку в связи с утечкой в мессенджере Signal данных об ударах американских вооруженных сил по Йемену. Как следовало из заявления аппарата, целью проверки было установить, в какой степени министр обороны и другие сотрудники Пентагона следовали правилам и процедурным требованиям касательно использования коммерческих приложений для обмена сообщениями в рабочих целях.

Голдберг опубликовал 24 марта статью, в которой сообщалось, что 11 марта он получил запрос на подключение к мессенджеру Signal от пользователя с ником Майк Уолтц (помощник президента США по национальной безопасности). Еще через два дня журналист получил уведомление о включении в групповой чат, где члены администрации США обсуждали удары по Йемену. Как утверждает журналист, 15 марта пользователь под ником Пит Хегсет опубликовал сообщение с деталями предстоящих ударов по хуситам и предполагаемые сроки начала операции, которые, по словам Голдберга, совпали со временем публикации первых сообщений в социальных сетях о бомбардировках. 15 марта США по приказу президента Дональда Трампа начали наносить массированные удары по объектам хуситов, контролирующих около трети территории Йемена.

Демократическая партия США сочла утечку данных через Signal крупным проколом республиканской администрации Трампа. В Конгрессе США и американском экспертном сообществе звучат в том числе призывы к увольнению Уолтца и некоторых других представителей президентской команды.