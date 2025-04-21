Крысы наводнили второй по численности населения город Британии

Крысы наводнили улицы британского Бирмингема — второго по численности населения города Соединенного Королевства. Об этом сообщает Daily Mail.

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В публикации отмечается, что крысы заполонили город на фоне забастовки коммунальных служб, которая началась 11 марта.

Издание подчеркивает, что грызуны были замечены и в магазинах, а эпидемиологи заявили о высоком риске для здоровья жителей. В Бирмингем были направлены военнослужащие, которые имеют опыт оперативного планирования, для оказания помощи.

В марте сообщалось, что в британской мужской тюрьме HMP Ranby временно запретили визиты к заключенным из-за распространения постельных клопов.

В тюрьме уже начали проводить дезинфекцию. Пока обработка затронула «небольшое число камер».

О проблеме стало известно после того, как одна из женщин увидела странные отметины на своей дочери. Вместе с ней она посещала тюрьму, где отбывает наказание отец девочки. Медики выяснили, что причиной отметин стали укусы клопов.