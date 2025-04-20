В США рассказали, как Путин поймал Украину в ловушку

Президент США Дональд Трамп может выйти из мирных переговоров между Россией и Украиной из-за несоблюдения последней пасхального перемирия. Таким образом, российский лидер Владимир Путин поставил Украину в двойственное положение, заявил профессор Корнелльского университета Ричард Бенсел.

«Предсказать реакцию Дональда Трампа на какое-либо событие крайне сложно. Однако он вполне может расценить отказ (от соблюдения пасхального перемирия — ред.) как возможность полностью выйти из мирного процесса. Таким образом, Путин поставил Украину между молотом и наковальней», — заявил Бенсел.

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Объявление президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия поставило руководство Украины в сложное положение. По мнению Бенсела, принятие перемирия могло бы быть расценено как согласие Киева на участие России в мирных переговорах, чего украинская сторона старается избежать, а несоблюдения договоренностей покажет ЕС и США, что Украина хочет продолжения конфликта.

Ранее южнокорейский политолог Чже Сун Хун отмечал, что США и лично Дональд Трамп заинтересованы в сохранении переговорного процесса по Украине после пасхального перемирия, поскольку отказ от участия может лишить Вашингтон важных соглашений и усилить позиции России. Перемирие, объявленное Владимиром Путиным, по его мнению, не удовлетворяет обе стороны и может быть краткосрочным, однако демонстрирует стремление к поиску мирного решения конфликта.