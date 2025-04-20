Трамп: Россия и Украина начнут вести большой бизнес с США после заключения мира

Президент США Дональд Трамп ожидает, что Россия и Украина после заключения сделки начнут вести «большой бизнес» с Соединёнными Штатами и «сделают на этом состояние».

В своём аккаунте в Truth Трамп выразил надежду на то, что Москва и Киев достигнут соглашения на грядущей неделе.

«Обе страны затем начнут вести большой бизнес с процветающими США и сделают состояние!» — считает американский президент.

Как заявил спецпосланник президента США Кит Келлог, в Штатах устали от происходящего на Украине.