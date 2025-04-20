В США оценили возможность полного прекращения огня на Украине

За объявленным президентом России Владимиром Путиным пасхальным перемирием может последовать полное прекращение огня на Украине. Эту возможность в интервью РИА Новости оценили политический исследователь университета Огайо Джон Мюллер и профессор политологии технологического института Калифорнии Доредик Кивьет.

«Я не могу быть уверенным, но я надеюсь, что из этого пасхального перемирия выльется долгосрочное прекращение огня. Это нужно обеим сторонам», — уверен Мюллер.

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Кивьет, в свою очередь, отметил, что пасхальное перемирие свидетельствует о готовности Москвы к мирному урегулированию спора с Киевом. Он также подчеркнул, что любой мир «лучше, чем его отсутствие».

Ранее журналистка из КНР Тун Сяохуа высказалась о пасхальном перемирии. По ее словам, оно не даст украинской армии серьезного преимущества и позволит России укрепить свои дипломатические позиции.