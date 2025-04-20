Традиционные для Германии антивоенные пасхальные марши в этом году были направлены против милитаристских планов нового правительства Фридриха Мерца, которое, как ожидают, приступит к исполнению обязанностей в начале мая.

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"Мы требуем от нового правительства, чтобы оно готовило страну к миру, а не к войне", - заявил один из организаторов маршей Кристиан Голла.

По его словам, это требование касается в первую очередь Украины, для которой путь к миру лежит не через поставки оружия, а через переговоры.

Немецкие сторонники мира выходят перед Пасхой на улицы городов по всей Германии в течение последних 65 лет. Конкретные требования и лозунги за это время не раз менялись, разным в разные годы было и количество участников. В последнее время политики в Германии пытаются отучить граждан от свойственного им пацифизма, и пасхальные марши проходят не столь масштабно, как в период холодной войны. Тем не менее в этом году участников было заметно больше, чем в прошлом. По всей видимости, намерение Мерца потратить сотни миллиардов евро на вооружение Германии, а заодно и Украины, беспокоит немцев.

"Желание мира очень велико, а страх перед войной, особенно среди молодых, очень высок", - приводит телеканал SWR слова одной из активисток антивоенного движения из небольшого городка Элльванген на юге Германии, где на марш пришли около 400 человек.

В маленьких городах на марш приходили сотни, в больших тысячи, а в масштабах всей страны они сливались в десятки и сотни тысяч людей. Но были на этот раз и "контрдемонстрации":

немногочисленные группы людей под украинскими флагами протестовали против пацифизма, требуя продолжать поставки оружия и боевые действия. Несмотря на то что сторонников у этих "антипацифистов" не слишком много, среди них есть весьма влиятельные персоны. С критикой пасхальных маршей выступила, в частности, глава партии "Зеленые" Франциска Брантнер. По ее словам, демонстранты неправильно борются за мир.

"Для обеспечения мира у нас в Европе нужно усиленно защищать Украину", - сказала она в интервью изданию Wochentaz.

Тем временем Фридрих Мерц обратился к жителям Германии с короткой пасхальной речью. И хотя лидер немецких консерваторов еще не возглавил правительство, выступление его очень походило на канцлерское. Мерц обещал немцам "свет, после темных дней" и богатую, сильную, безопасную Германию, которая "снова возьмет на себя ответственность в Европе и мире".

"Снова" - это повтор какой исторической эпохи, хотелось бы уточнить?" - отреагировала на эти слова будущего немецкого канцлера официальный представитель МИД России Мария Захарова.

До недавнего времени даже в период холодной войны внешняя политика ФРГ отличалась сдержанностью: Бонн, а затем Берлин предпочитали не вмешиваться в международные дела и тем более конфликты, а если вмешивались, то не по собственной инициативе, а за компанию с союзниками по НАТО. О том, что Германия должна от этой сдержанности отказаться и взять на себя некую "ответственность", немецкие политики заговорили примерно в 2013 году - в качестве реакции на появившиеся уже тогда у США планы сократить свое присутствие в Европе. А затем под разговоры об этой ответственности Германия начала постепенно наращивать свой военный бюджет и шаг за шагом приближаться к разрыву отношений с Россией. Стоит отметить, что, когда от канцлера Олафа Шольца требовали разрешить поставки Украине танков "Леопард" или ракет "Таурус", ему тоже не раз напоминали о той самой "ответственности". Однако Мерц стал, пожалуй, первым, кто в этом контексте намекнул на какие-то исторические параллели, и было бы действительно интересно узнать, что же имел в виду будущий немецкий лидер и на какие моменты истории Германии он намерен ориентироваться в своей политике.