Зеленский предложил России новый формат перемирия
Владимир Зеленский, ссылаясь на доклад главкома ВСУ, заявил, что сегодня ни в одном украинском регионе не объявляли воздушную тревогу.
«Сегодня не было воздушных тревог. Итак, это формат тишины, которая достигнута», — сообщил он в Telegram.
Захарова ответила на призыв США к продолжению пасхального перемирия
Глава киевского режима также предложил договориться о запрете на удары дальнобойными дронами и ракетами.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что киевский режим нарушал пасхальное перемирие, используя при этом американские системы HIMARS.