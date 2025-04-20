Зеленский предложил России новый формат перемирия

Владимир Зеленский, ссылаясь на доклад главкома ВСУ, заявил, что сегодня ни в одном украинском регионе не объявляли воздушную тревогу.

«Сегодня не было воздушных тревог. Итак, это формат тишины, которая достигнута», — сообщил он в Telegram.

Захарова ответила на призыв США к продолжению пасхального перемирия

Глава киевского режима также предложил договориться о запрете на удары дальнобойными дронами и ракетами.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что киевский режим нарушал пасхальное перемирие, используя при этом американские системы HIMARS.