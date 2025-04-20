Европейский союз (ЕС) стал похож на фашистский блок, запрещая европейским лидерам участвовать в мероприятиях на 9 Мая. Об этом пишет журнал Strategic Culture.

«Представители европейской элиты разделяют тот же фашистский менталитет. Достигнут новый уровень деградации. ЕС запрещает чествовать тех, кто победил нацизм», — указано в статье.

Издание напомнило, что Брюссель сейчас является основным союзником Украины, где чтят сотрудничавших с Третьим рейхом людей. При этом власти ЕС не скрывают своего враждебного отношения к России и Дню Победы.

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«Им нужно очернить это событие, чтобы скрыть свою подлую политическую деятельность», — считает автор материала.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал запрет кандидатам в члены ЕС посещать памятные мероприятия 9 Мая в Москве. По его мнению, подобные решения указывают на возрождение нацизма в Европе.