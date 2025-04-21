В случае, если США выйдут из переговоров и прекратят военную поддержку Украины, Киеву придется мобилизовать 18-летних.

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Последствия потенциального выхода Вашингтона из мирной сделки назвал в Telegram находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Если США выйдут из урегулирования по Украине, то выйдут окончательно — без того, чтобы дать Зеленскому море оружия и денег. Европа в этой ситуации может только похлопать по плечу и выразить озабоченность», — заявил парламентарий.

Он добавил, что призыв молодых людей на фронт приведет к росту социального напряжения, которое может закончиться восстанием против действующей украинской власти.

Ранее Дубинский заявил, что если США заставят Зеленского признать Крым российским, то отказ Украины от остальных подконтрольных России регионов будет решенным вопросом. Также он предположил, что сейчас Москва и Киев находятся в точке наибольшей вероятности заключения перемирия.