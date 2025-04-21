США выдвинули Украине ультиматум по перемирию

Находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Вашингтон выдвинул ультиматум Киеву по срокам заключения перемирия и сделки по ископаемым. По данным парламентария, до 1 мая Владимир Зеленский должен согласиться на выдвинутые условия прекращения огня.

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Ранее газета Wall Street Journal сообщила: США заявили Украине, что ждут от нее уступок, включая отказ от вступления в НАТО. Кроме того, в публикации говорилось, что для урегулирования украинского кризиса Вашингтон может признать Крым российским, а также предлагает передать США контроль над Запорожской АЭС.

«По слухам из верхушки "Слуг" (партии Зеленского "Слуга народа" - Ред.), встреча Ермака (главы офиса Зеленского – Ред.) в Париже с американцами прошла в очень жестком формате», - написал парламентарий в телеграм-канале.

Он считает, что «фактически, был предъявлен ряд ультиматумов по срокам сделки по минералам и перемирию».

Дубинский также утверждает, что Зеленского не пригласили на встречу в Париже, потому что он неприятен американцам и "никто не хочет выслушивать его бред".