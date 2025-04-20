США предложили пасхальное перемирие

В Госдепартаменте США заявили, что поприветствовали идею продлить пасхальное перемирие.

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Об этом сообщает Reuters.

Песков оценил вероятность продления пасхального перемирия

«Госдепартамент США заявил в воскресенье, что приветствовал бы продление после воскресенья однодневного пасхального перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным», — говорится в публикации.

Владимир Путин объявил пасхальное перемирие 19 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов действовать зеркально по этому вопросу.

Ранее по вопросу о продлении прекращения огня высказались в Кремле. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, глава государства не давал команду на продолжение перемирия.