В Раде рассказали об ультиматуме США Зеленскому

После встречи представителей США с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, Вашингтон предъявил Владимиру Зеленскому ультиматум с требованием не выдвигаться на новых выборах. Об этом рассказал в Верховной Рады, находящийся в СИЗО, Александр Дубинский.

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«По моим данным, Зеленскому был предъявлен ультиматум: отмена военного положения и всеобщей мобилизации после введения перманентного перемирия. После этого — объявление выборов, в которых Зеленский не участвует», — говорится в публикации.

В США потребовали от Трампа поставить Зеленскому ультиматум

Нардеп добавил, что теперь в Киеве проводятся постоянные консультации, где прорабатываются сценарии с отказом от требований США.

Ранее спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог Лондоне стороны будут работать над закреплением договоренностей о прекращении огня.