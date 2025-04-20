Член палаты лордов британского парламента от консерваторов лорд Ричард Балф заявил, что украинская сторона должна быть готова к территориальным уступкам в рамках процесса по урегулированию конфликта.

Своим мнением он поделился с РИА Новости.

Лорд положительно оценил идею президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии.

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«Нужно двигаться к полноценному прекращению огня, и это значит, что Киев должен быть готов сделать территориальные и другие уступки», — подчеркнул Балф.

Ранее член палаты представителей американского конгресса украинского происхождения Виктория Спартц призвала Киев смириться с потерей регионов.