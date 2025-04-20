В европейской стране вывесили флаги со свастикой

20 апреля, в день рождения Адольфа Гитлера, над одной из главных автомагистралей Стокгольма — трассой Эссингеледен — были вывешены три красных флага с изображением свастики, пишет газета Aftonbladet.

© Википедия

Очевидцы сообщили, что баннеры появились утром над въездом в тоннель.

«Я был шокирован, когда увидел это», — поделился один из свидетелей.

Несколько человек, заметивших фашистскую символику, сразу же обратились в полицию. Правоохранительные органы направили на место патруль для снятия флагов после поступления обращений граждан.

Представитель стокгольмской полиции Матс Эрикссон заявил, что пока неизвестно, кто стоит за этой акцией. «Мы рассматриваем инцидент как возможное подстрекательство против группы лиц, но точная квалификация будет определена после расследования», — отметил он.

В Швеции демонстрация нацистской символики не запрещена напрямую законом, однако подобные действия могут быть расценены как разжигание ненависти.