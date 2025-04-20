Страны ЕС и Британия должны увеличить военную и финансовую помощь Зеленскому и заполнить финансовые дыры после отказа США от дальнейшей поддержки Киева. Об этом пишет The Times.

Издание отмечает, что с приходом Трампа в Белый дом финансирование Киева американцами резко сократилось. Сейчас Вашингтон посылает Украине последние пакеты, договоренности о которых были заключены еще с Джо Байденом.

По мнению The Times, Трамп больше «не хочет быть лидером свободного мира», поэтому Брюссель и Лондон должны сконцентрироваться на увеличении помощи Киеву. Более того, нужны и войска, которые могут быть переброшены на Украину.

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«Британия и Европа должны заполнить дорогостоящий вакуум Трампа, чтобы помочь Украине. Президенту Путину нельзя позволить использовать непоследовательность команды Трампа как благоприятный момент», — пишет газета.

Ранее европейский журналист заявил, что руководство ЕС и НАТО запугивает людей военной конфронтацией с Россией, чтобы отвлечь внимание от своей вопиющей некомпетентности и влить миллиарды в производство оружия.

В МИД РФ считают, что ЕС идет по пути саморазрушения, не желая урегулировать конфликт на Украине и придерживаясь курса на конфронтацию с Россией.