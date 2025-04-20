СМИ: Бербок может лишить Германию места в Совбезе ООН

Планы по выдвижению действующего министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на должность председателя Генеральной Ассамблеи ООН вызвали недовольство в немецком внешнеполитическом ведомстве, сообщает журнал Focus. По информации СМИ, это решение может поставить под угрозу многомесячную подготовку страны к выборам в Совет Безопасности ООН в 2027 году.

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Особое беспокойство выражают сотрудники департамента МИД, отвечающего за вопросы ООН. По их мнению, кандидатура Бербок, известной своей резкой риторикой, может оттолкнуть страны Глобального Юга, чьи голоса будут решающими на выборах 2026 года. Германия конкурирует за место непостоянного члена Совбеза с Португалией и Австрией.

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"Месяцы дипломатической работы по продвижению немецкой заявки могут оказаться под угрозой из-за этого кадрового решения", – отмечает издание.

В МИД Германии пока воздерживаются от официальных комментариев, однако источники подтверждают наличие напряженности вокруг этого вопроса.

Эксперты подчеркивают, что Бербок как бывшая глава внешнеполитического ведомства действительно может вызывать противоречивые оценки среди членов ООН.