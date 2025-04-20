Иран сообщил о результатах переговоров с США

Представители Ирана и США на прошедшем в Риме втором раунде переговоров обсудили вопросы, касающиеся иранской ядерной программы и снятия с Тегерана санкций, рассказали в МИД республики. Об этом пишет «Российская газета».

Дипломаты Тегерана и Вашингтона встретились в Риме в субботу, 19 апреля.

«В ходе субботних переговоров ведущие иранские и американские переговорщики изложили общие рамки переговоров и обменялись мнениями по некоторым ключевым вопросам, касающимся снятия санкций и ядерной проблемы», — отметили в ведомстве.

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Кроме того, стороны договорились провести следующий раунд своих непрямых обсуждений в субботу, 26 апреля, в Маскате.

В МИД уточнили, что в ближайшие дни также пройдут технические переговоры, в ходе которых иранские специалисты приведут доказательства того, что ядерная программа республики развивается в мирном направлении.