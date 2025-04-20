В офисе Зеленского рассказали об участии в переговорах в Лондоне

Команда с Украины примет участие в предстоящих переговорах в Лондоне. Об этом рассказал советник главы офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко, передает ТАСС.

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«Наша группа будет присутствовать», — рассказал чиновник.

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Он отказался раскрывать состав украинской делегации, но отметил, что состав переговорной группы с последней встречи в Лондоне может быть изменен.

Ранее спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог заявил, что на следующей встрече представителей США, Украины и Европы в Лондоне стороны будут работать над закреплением договоренностей о прекращении огня.