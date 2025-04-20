Представитель Украины при ООН Андрей Мельник предложил будущему немецкому канцлеру Фридриху Мерцу передать Киеву 30% военной техники Германии и 550 млрд евро из казны ЕС и G7. Мельник написал об этом в колонке для издания Welt, сообщает «Звезда».

Мельник изложил 5 пунктов, которые, по его мнению, помогут Киеву продолжать бои до 2029 года.

Киевский полпред заявил, что 6 мая Мерц должен объявить о поставках Украине 150 крылатых ракет Taurus.

Для «эффективного использования» этих ракет ВСУ нужны 30% военной техники Бундесвера. В первую очередь это истребители и вертолеты: 45 Eurofighter, 30 Tornado, 25 вертолетов NHI NH90 и 15 Eurocopter Tiger. Также потребуются 100 танков Leopard, 130 БМП Marder и множество другой техники.

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Также немцы должны вооружать Украину в размере не менее 0,5% ВВП (21,5 млрд евро в год) или 86 млрд евро к 2029-му.

Аналогичное решение, по плану Мельника, должны принять ЕС и страны «семерки», что означает помощь в 550 млрд евро за четыре года.

Кроме того, Мельник потребовал конфисковать российские замороженные активы, а также гарантировать принятие Украины в ЕС и НАТО к 2029 году.

При этом он отметил, что «не питает иллюзий» относительно своих идей, но в дни Пасхи «можно надеяться на чудо».