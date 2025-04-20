В Раде раскрыли риски выхода США из переговоров по Украине

Выход США из переговорного процесса по конфликту приведет к тому, что Украина осенью текущего года окажется в крайне тяжёлом военном положении, предположил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своём Telegram-канале.

Парламентарий заметил, что прежде всего произойдет резкое ухудшение положения на фронте из-за дефицита оружия, людей, дезертирства, падения морального духа.

На фоне этого, пояснил Дубинский, властям придется принять решение об отмене брони для мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, затем пойти на сокращение мобилизационного возраста.

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По его словам, «качество обороны будет постоянно падать и может угрожать военным поражением осенью 2025 года».

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что допускает возможность выхода Вашингтона из переговоров по урегулированию конфликта в том случае, если одна из сторон будет препятствовать мирному процессу.