Bloomberg: Трамп планирует радикально сократить Госдеп

Проект указа Дональда Трампа, циркулирующий среди американских дипломатов, предполагает радикальное сокращение и реструктуризацию Государственного департамента США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на копию документа.

Это может стать одной из крупнейших реорганизаций департамента с момента его основания в 1789 году. По словам официальных лиц, знакомых с документом, 16-страничный проект был распространен среди американских дипломатов по всему миру.

«Указ упразднит десятки должностей и департаментов, в том числе тех, которые занимаются климатом, беженцами, демократией и Африкой, а также Бюро международных организаций, которое поддерживает связь с ООН. Также будут значительно сокращены дипломатические операции в Канаде», — пишет Bloomberg.

По плану «разросшийся госдеп» будет реорганизован в четыре региональных бюро, охватывающих Индо-Тихоокеанский регион, Латинскую Америку, Ближний Восток и Евразию.

«Второстепенные» посольства и консульства в странах Африки к югу от Сахары будут закрыты. Изменения должны быть внесены до 1 октября.

Помимо Bloomberg аналогичную информацию распространила газета The New York Times.

При этом госсекретарь США Марко Рубио в воскресенье назвал сообщения о радикальном переформатировании Госдепа «фейковыми новостями».

«Это фейковые новости. The New York Times становится жертвой очередной утки», — написал Рубио в соцсети X.

Ранее в Госдепе призвали Европу как можно скорее найти решение украинского кризиса.