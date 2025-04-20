Трамп воспользовался Пасхой для критики политических оппонентов

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на своих политических противников в пасхальном обращении, размещенном в Truth Social.

Глава Белого дома "с большой любовью, искренностью и нежностью" пожелал счастливой Пасхи всем "крайне левым безумцам", стремящимся вернуть в США опасных преступников, включая убийц и членов сальвадорской преступной группировки Mara Salvatrucha (MS-13).

Трамп назвал "слабыми и неэффективными" сотрудников правоохранительных органов и судей, "позволяющих продолжить эту злостную атаку" на Соединенные Штаты. Главным виновником бесконтрольной миграции президент назвал своего предшественника Джо Байдена.

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"Он был наихудшим и наименее компетентным президентом", - написал Трамп.

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом федеральные власти начали проводить массовые рейды против нелегальных мигрантов. СМИ сообщали, что администрация Трампа ставила цель задерживать в день не менее 1,8 тыс. нарушителей миграционного законодательства. Такие рейды наталкиваются на сопротивление местных властей и нехватку ресурсов. Данные по задержанным и высланным нелегальным мигрантам варьируются от нескольких десятков тысяч до двух сотен тысяч. Трамп во время предвыборной гонки обещал депортировать миллионы иммигрантов.