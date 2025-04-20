Минюст Молдавии удалил пост о признании Пасхи «конституционной»

Минюст Молдавии удалил пост в соцсетях о признании Пасхи «конституционной» после вопросов корреспондента RT Константина Придыбайло.

Он спросил в комментариях у пресс-секретаря правительства Даниела Водэ о сорванной поездке архиепископа Маркелла за Благодатным огнём. И поинтересовался, будет ли Кишинёв разрешать День Победы.

«Он ответил, что не думает, «что в этот день кто-то что-то запрещает». Вопрос про георгиевскую ленту и Знамя Победы остался без ответа, так как пост удалён эсэмэмщиком Минюста Молдовы. Может, как раз из-за того, что Водэ не смог ответить на мои вопросы?» — написал журналист.

Ранее Минюст Молдавии после обсуждения в ведомстве признал Пасху «конституционной».