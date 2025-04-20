На Багамах нашли бутылку с посланием 50-летней давности

Братья Клинт и Эван Баффингтоны нашли на одном из Багамских островов послание в бутылке из-под Pepsi, отправленное американским подростком в 1976 году. Об этом пишет портал UPI.

По данным портала, Клинт занимается поисками бутылок с посланиями на протяжении многих лет, ему удалось найти свыше 100 артефактов такого типа.

Вместе с тем, в этот раз удача улыбнулась Эвану, отметили журналисты. Они уточнили, что мужчина нашел старую бутылку из-под газировки, отправленную 14-летним школьником Питером Р. Томпсоном из штата Массачусетс в 1976 году.

Братья нашли информацию о Томпсоне в открытом доступе, связались с ним и рассказали о находке.

Мужчина признался, что не помнит, как писал сообщение. Он добавил, что у него остались приятные воспоминания о занятиях по океанографии, во время которых бутылка и была выброшена в море.

Ранее сообщалось, что австралийская пара в январе 2018 года нашла послание в бутылке, отправленное 12 июня 1886 года.

В записке, вложенной в бутылку, автор попросил нашедшего записку обратиться за дополнительной информацией в немецкую морскую обсерваторию в Гамбурге.

Позже выяснилось, что за 69 лет эксперимента морская обсерватория выкинула в море тысячи посланий, но вернули только 662. Последнее нашли в 1934 году в Дании, уточнили журналисты.