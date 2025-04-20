Карл III пригласил президента Франции в Великобританию

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Великобританию в конце мая по приглашению короля Карла III. Об этом сообщает The Times.

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В публикации отмечается, что это первый раз, когда Макрону предоставлен государственный визит.

С президентом Франции британская сторона планирует обсудить укрепление торговых связей между ЕС и Великобританией. Издание подчеркивает, что Макрон был приглашен в Соединенное Королевство на несколько месяцев раньше президента США Дональда Трампа, с которым Лондон ведет переговоры о смягчении тарифной политики.

5 апреля сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел переговоры с Макроном по поводу новых пошлин на импорт, введенных Соединенными Штатами. Политики договорились рассмотреть различные варианты ответных мер.

Они согласились, что торговая война не отвечает ничьим интересам, однако ничего не следует исключать, и что важно держать бизнес в курсе развития ситуации. Макрон и Стармер также единодушно высказались против эскалации торговой войны.