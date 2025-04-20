NYT: США хотят закрыть посольства в ряде стран Африки

Президент США Дональд Трамп на следующей неделе может подписать распоряжение о сокращении деятельности Государственного департамента и посольств США в Африке. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По ее информации, указ подразумевает радикальную реструктуризацию Госдепартамента, включая закрытие посольств США во многих странах африканского континента.

В распоряжении также содержится информация о сокращении бюро, занимающегося вопросами изменения климата, миграции и прав человека, сообщила NYT.

Отмечается, что наиболее серьезным изменением станет ликвидация управления, курирующего политику в странах Африки. Его заменит офис спецпосланника США по делам Африки, который будет подчиняться Совету национальной безопасности Белого дома.

В понедельник газета The Washington Post сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа планирует сократить выделяемые Госдепу бюджетные средства почти в 2 раза. Объем средств, выделяемых на международные организации, сократится в еще большей степени - почти на 90%.