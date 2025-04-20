Минобороны раскрыло потери ВСУ в Курской области до начала перемирия

До начала перемирия ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, бронетехнику и орудия в Курской и Сумской областях. Об этом сообщило Минобороны РФ в сводке на 20 апреля.

В Минобороны отметили, что до начала перемирия группировка войск «Север» нанесла поражение бригадам ВСУ в районе населенного пункта Горналь (Курская область).

Также были поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Беловоды, Вакаловщина, Великая Рыбица, Великий Прикол, Запселье, Малая Рыбица, Марьино, Садки, Юнаковка и Яблоновка (Сумская область).

«Потери ВСУ составили до 155 военнослужащих, два бронетранспортера, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, четыре артиллерийских орудия, пусковая установка реактивной системы залпового огня «Ураган» и станция радиоэлектронной борьбы», — сказано в сообщении Минобороны.

Накануне президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 18:00 субботы до 00:00 с воскресенья на понедельник.

На Западе это назвали «неожиданным ходом».