Папа Римский Франциск в Пасху заявил, что мир невозможен без разоружения

Мира невозможно достичь без разоружения, а стремление защищаться не может становится гонкой вооружений. Об этом заявил в традиционном пасхальном послании Urbi et orbi ("Граду и миру") Папа Римский Франциск.

Сам 88-летний понтифик присутствовал во время оглашения его послания на балконе фасада собора Святого Петра и поздравил верующих с Пасхой, передает корреспондент ТАСС. Присутствие Папы Римского не было гарантировано из-за состояния его здоровья.

"Никакой мир невозможен без разоружения! Потребность любого народа в обеспечении собственной защиты не может превратиться в гонку вооружений", - говорится в послании.

"Перед лицом жестокости конфликтов, которые затрагивают гражданское население, с разрушением школ и больниц, нападением на гуманитарных работников, нельзя забывать, что при этом поражается не противник, а люди с душой и человеческое достоинство", - продолжает понтифик.

Он призвал к миру на Святой Земле, где "в этом году Пасху отмечают одновременно католики и православные". "Выражаю близость страдающим христианам в Палестине и Израиле, как и всему израильскому и всему палестинскому народу", - провозглашается в послании. Понтифик также призвал молиться за христианские общины в Ливане и Сирии, воззвал к миру на Украине, "где все стороны должны стремиться достичь крепкого мира". Кроме того, Франциск упомянул Кавказский регион, где пожелал полного примирения Армении и Азербайджана, Балканы, где политики "не должны допускать напряженности и кризиса", а также сложную ситуацию в африканских странах (ДРК, Судане, регионе Сахеля), Йемене и Мьянме.

Впервые за последние 11 лет совпали по дате православная и католическая Пасхи. В ходе пасхальной службы на площади Святого Петра в присутствии более чем 35 тыс. верующих прозвучали древние византийские песнопения, текст которых написан на древнеславянском.

Сам Папа не смог возглавить службу, делегировав эту обязанность кардиналу Анджело Комастри.