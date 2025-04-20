Келлог оценил заявления Рубио и Трампа о выходе США из переговоров по Украине

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что высказывания главы государства Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио о возможном выходе Вашингтона из переговоров по Украине звучат жестко, но они должны быть таковыми.

Его слова приводит Fox News.

«Потому что мы устали от того, что происходит [на Украине]. В мире очень много других проблем, в которые Соединенные Штаты должны быть вовлечены, и эта война длится очень долго. Но я думаю, что есть возможность [завершить ее]», — сказал Келлог.

До этого Трамп заявил, что Соединенные Штаты прекратят участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, если одна из сторон начнет саботировать процесс.

В Китае жестко отреагировали на слова Келлога о зонах контроля на Украине

При этом он выразил надежду, что Вашингтону не придется идти на такой шаг.

18 апреля госсекретарь Марко Рубио также отметил, что США могут отказаться от попыток быть посредником между Россией и Украиной для решения конфликта в течение нескольких дней, если не появятся явные возможности заключения соглашения.