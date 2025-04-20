Демократы попросили Байдена держаться подальше

Члены Демократической партии США считают, что бывший американский лидер Джо Байден и его супруга Джилл должны воздерживаться от публичных выступлений. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Hill.

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Собеседники издания отметили, что Байден, по мнению многих демократов, портит имидж партии.

По словам пресс-секретаря бывшей первой леди Майкла Ларосы, раздражение демократов в отношении Байденов «не исчезнет в ближайшее время».

«Это душераздирающий и трагический финал их общественной жизни, но это также правда, и они должны учитывать политические реалии», — подчеркнул он.

Ранее газета The New York Post узнала, что Байден просит за выступление на мероприятиях 300 тысяч долларов.