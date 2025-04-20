Кандидат в польские президенты оскандалился заявлением о Путине в прямом эфире

Кандидат в президенты Польши Мацей Мацяк выступил в защиту российского лидера Владимира Путина в прямом эфире и попал в скандал.

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Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«Как второе лицо государства, вы позволили себе оскорбительные высказывания в адрес президента России. Не будет ли вам стыдно, если Польша откажется от курса на нормализацию отношений с Российской Федерацией?», — обратился он к спикеру польского парламента Шимону Головне.

В ответ Мацяка переспросили, получает ли он вознаграждение от Путина или же работает на него безвозмездно.

Ранее кандидат в польские президенты от партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий заявил, что готов провести переговоры с Путиным.