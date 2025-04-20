Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

О предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным на форуме к 80-летию Великой Победы на берегах Волги сообщил соотечественникам во время посещения 20 апреля храма в Витебской области, информирует БЕЛТА.

В этом году, констатировал белорусский лидер, запланированы многие памятные мероприятия. Они будут проходить как в Беларуси, так и в России, в том числе с участием лидеров двух стран. Одно из таких мероприятий - международный форум в Волгограде, который пройдет в конце апреля. И "с президентом России мы договорились, там встретимся, поговорим с молодежью, отдадим дань уважения тем героям, которые сражались на Волге. Затем - парад в Москве, в Беларуси. И до Дня Независимости мы будем отдавать дань уважения тем, кто принес нам эту жизнь".

Посещая в праздник Пасхи храм в Толочине, сообщает агентство, глава государства рассказал и о планах по созданию в стране центров притяжения всех конфессий, а в Минске - Музея истории мировых религий. Уже в этом году, уточнил он, каждая из основных конфессий, присутствующих в Беларуси, должна начать создавать свои центры притяжения. Например, для православия таким центром станет Жировичский монастырь.

Отметив символизм того, праздник Пасхи в этом году совпадает у католиков и православных, Лукашенко призвал всех белорусов сплотиться, в то время как в мире наблюдаются турбулентность и хаос, добавив, что "хаос и неразбериха в мире огромны".

Вот почему, по его словам, власти стараются уберечь белорусский народ от комплекса катаклизмов. Делают все для того, чтобы каждый житель, занимаясь своим делом, видел результаты труда, спокойно растил детей и старался дать им образование.

"Но годы очень сложные, очень тяжелые, особенно в условиях санкций для нашей экономики. Экономика в основе всего", - подчеркнул белорусский лидер.

Кстати, и в этот праздничный день он уже успел обсудить с районным руководителем не только успехи и достижения, но и злободневные темы наведения порядка на земле. Речь шла, в частности, и о том, что в стране не должно быть пустующих и заброшенных земель. Причем Лукашенко поделился с местным начальством даже инсайдерской информацией относительно предстоящих "очень серьезных контрольных проверок", во время которых предстоит оценить, чего достигла Витебская область за прошедшие годы.

В этой связи он в очередной раз напомнил, что в основе его политики будет исключительно справедливость: заработал - получил. "Господь нам нефти-газа в эту земельку не вложил, чтобы мы могли качнуть, по трубе кому-то продать, а деньги поделить. Поэтому давайте будем пользоваться тем, что у нас есть, и беречь свою белорусскую землю", - резюмировал белорусский лидер.