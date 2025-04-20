Лукашенко: этот год будет очень серьёзный в плане наведения порядка

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что текущий год станет ключевым для наведения порядка в стране.

«Я заметил, что те, кому мы немало помогали, плохо работают. Поэтому — в церкви не врут — должен вам прямо сказать: этот год будет очень серьёзный в плане наведения порядка в нашей стране», — приводит агентство БЕЛТА слова Лукашенко.

Президент Белоруссии также обратил внимание на значимость объявленного в республике Года благоустройства, уточнив, что это не сводится только к уборке улиц и высадке деревьев.

Он призвал каждого жителя, как в сельской местности, так и в городах, обратить внимание на порядок на своих приусадебных участках.