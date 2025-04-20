Пашинян не приехал на Пасху в Эчмиадзин

Политическая элита Армении не присутствовала на Пасхальной Патриаршей литургии в Первопрестольном Святом Эчмиадзине.

Службу посетил только руководитель делегации ЕС в Армении Василис Марагос. Ни премьер-министра Никола Пашиняна, ни членов его команды в храме не было. Между тем, Католикос Всех армян Гарегин Второй во время проповеди заявил, что страна сталкивается с тревожными тенденциями.

«Вызывают беспокойство продолжающиеся неприемлемые действия и кампании против нашей национальной и христианской идентичности и прошлого», - сообщил Гарегин Второй.

По его словам, «В нынешних условиях крепкой и надежной основой для укрепления и достойной жизни нашей нации является единство». Напомним, что противостояние между действующими властями страны и Армянской апостольской церковью длится уже многие года: практически, с момента избрания премьер-министром страны Никола Пашиняна в 2018-м году. С тех пор нападки на ААЦ только усиливаются.