Писательница Карпа возмутилась переходом украинцев на русский язык

Украинская писательница Ирэна Карпа, проживающая во Франции, выразила недовольство по поводу того, что многие жители Киева вновь переходят на русский язык.

«У меня вопрос, это перешли на русский те люди, которые сначала перешли на украинский из-за страха, или это «ждуны». Может они думают, что типа всё, Америка нам не поможет, Россия придёт и надо усиливать скиллы русского языка», — заявила Карпа в интервью «Украинскому Радио».

Карпа отметила, что не понимает, почему украинцы выбирают русский язык в повседневном общении, особенно на фоне военных действий.

Кроме того, писательница подчеркнула важность общения родителей с детьми на украинском языке, уточнив, что это касается не только патриотизма, а формирования свободной личности.

Ранее украинский комментатор Роман Бебех призвал штрафовать тренеров за русский язык.