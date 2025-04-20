Минюст Молдавии после обсуждения признал Пасху «конституционной»

Минюст Молдавии после обсуждения в ведомстве признал Пасху «конституционной».

«Сообщаем, что по итогам обсуждений суд решил: праздник Пасхи признан конституционным и полезным для духа общества. Минюст подтверждает, что Свет Воскресения признан символом общественного интереса и может быть доступен для всех», — говорится в заявлении Минюста на странице в Facebook*.

Министерство также объявило, что праздник полезен, а пасха и куличи «соответствуют законам ЕС». Кроме того, Благодатный огонь «может быть доступен каждому».

Ранее архиепископ Маркелл в интервью RT рассказал, что полиция Кишинёва организовала целую операцию, чтобы не дать ему вылететь за Благодатным огнём.

Патриарх Иерусалимский Феофил III выразил обеспокоенность ситуацией с Маркеллом в Молдавии.

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