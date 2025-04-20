В Германии сообщили о снижении рейтингов ХДС и СДПГ

Общий рейтинг коалиции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которые формируют новое правительство ФРГ, снизился до 41 процента. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на данные опросов института Insa.

© Lenta.ru

Согласно опросу, за блок ХДС/ХСС готовы проголосовать сейчас 25 процентов избирателей, тогда как СДПГ поддерживают 16 процентов. Если бы выборы в бундестаг прошли сейчас, то двум политическим силам было бы недостаточно мандатов для формирования парламентского большинства и, соответственно, правительства страны.

Вместе с тем рейтинг крайне правой партии «Альтернатива для Германии» повысился до 24 процентов, тогда как на последних выборах она получила менее 21 процента голосов. При этом ни одна другая политическая сила не рассматривает ее как потенциального партнера по коалиции.

Ранее сообщалось о снижении рейтингов лидера «Альтернативы для Германии» Алисы Вайдель. Теперь она занимает лишь 17-е место среди самых популярных политиков ФРГ.