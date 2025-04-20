Fox News назвал Киев частью России в трансляции пасхальной службы

Американский телеканал Fox News в трансляции пасхальной службы обозначил Киев как часть России. Видео опубликовано на канале LiveNOW from FOX.

Телеканал показал пасхальную службу, которую Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вел в храме Христа Спасителя в Москве. На ней присутствовал президент России Владимир Путин.

Также шла трансляция из Свято-Михайловского Златоверхого собора в Киеве. В подписи было указано — «Киев, Россия».

Кроме того, Fox News показал торжественные богослужения в Ватикане. В ходе передачи телеканал чередовал кадры из храмов, включал в прямом эфире молитвы священнослужителей.

Комментаторы отметили, что трансляция в таком виде шла около 30 минут. Потом ошибку исправили, но при этом продолжили показывать пасхальную службу в Москве.