В одной стране НАТО прокомментировали пасхальное перемирие

Пасхальное перемирие — это сигнал на пути к миру на Украине. Такое мнение выразил министр иностранных дел Италии, вице-премьер Антонио Таяни, сообщает РИА Новости.

«Каждый сигнал в направлении к миру важен, как я всегда говорил, призывая все стороны к переговорам», — сказал глава итальянского МИД.

19 апреля президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие на Украине. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля.

Ранее стало известно, что пасхальное перемирие, вероятно, обеспечит более пророссийский настрой президента США Дональда Трампа в ряде вопросов по урегулированию на Украине. Также перемирие может вызвать сложности для Киева, если его обвинят в нарушении «жеста доброй воли» Москвы.