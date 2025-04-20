МИД Британии выступил с заявлением после объявления Путиным пасхального перемирия

Министерство иностранных дел Великобритании призвало Россию к полному прекращению огня на Украине после объявления главой государства Владимиром Путиным пасхального перемирия. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление ведомства.

Представитель МИД Великобритании подчеркнул, что Украина «взяла на себя обязательства по полному прекращению огня» и призвал Россию «сделать то же самое».

Он отметил, что пауза позволит провести переговоры о справедливом и прочном мире.

«Настал момент для Путина показать, что он серьезно относится к миру, прекратив свое ужасное вторжение», — заявили в ведомстве.

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19 апреля на встрече с главой Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым Путин объявил о пасхальном перемирии с Украиной. Российский лидер принял это решение из «гуманитарных соображений». Все боевые действия были прекращены с 18:00 19 апреля, перемирие продлится до 00:00 21 апреля.