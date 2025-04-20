МИД Британии призвал Россию к полному прекращению огня и переговорам по Украине

Газета.Ru

Министерство иностранных дел Великобритании призвало Россию к полному прекращению огня на Украине после объявления главой государства Владимиром Путиным пасхального перемирия. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление ведомства.

МИД Британии выступил с заявлением после объявления Путиным пасхального перемирия
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Представитель МИД Великобритании подчеркнул, что Украина «взяла на себя обязательства по полному прекращению огня» и призвал Россию «сделать то же самое».

Он отметил, что пауза позволит провести переговоры о справедливом и прочном мире.

«Настал момент для Путина показать, что он серьезно относится к миру, прекратив свое ужасное вторжение», — заявили в ведомстве.

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19 апреля на встрече с главой Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым Путин объявил о пасхальном перемирии с Украиной. Российский лидер принял это решение из «гуманитарных соображений». Все боевые действия были прекращены с 18:00 19 апреля, перемирие продлится до 00:00 21 апреля.

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