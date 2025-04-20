Украинская писательница оказалась недовольна переходу жителей в Киеве на русский

Lenta.ru

Украинская писательница Ирэна Карпа, которая живет во Франции, но часто бывает на Украине, заявила, что недовольна переходу многих жителей Киева на русский язык.

Украинская писательница оказалась недовольна переходу жителей в Киеве на русский
© Lenta.ru

Об этом она заявила в интервью «Украинскому Радио».

«У меня вопрос, это перешли на русский те люди, которые сначала перешли на украинский из-за страха, или это "ждуны". Может они думают, что типа все, Америка нам не поможет, Россия придет и надо усиливать скиллы русского языка», — сказала она. Карпа выразила непонимание, почему украинцы используют русский в бытовой речи, когда происходят боевые действия и атаки со стороны РФ. «Это те люди, которые поняли, что можно больше не притворяться, что я такой патриот и буду делать так, как мне более удобно?», — задалась она вопросом.

Карпа выразила мнение, что родители на Украине должны разговаривать с детьми на украинском. Она уточнила, что это не вопрос патриотизма.

«Просто помните, что когда вы разговариваете с ребенком на украинском, то делаете из него свободного, нормального человека, а не униженного раба. Когда ты перестаешь говорить по-русски, то Россия теряет над тобой власть», — заявила писательница.

Ранее глава образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак рассказал, что запретить русский язык в украинских школах невозможно, поскольку это нарушает нормы Евросоюза.

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