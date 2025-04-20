В Британии заявили о конце эпохи глобализации

Санкционная политика и введение пошлин на импорт в США говорят о новом экономическом мышлении, в котором нет места глобализму, считает член британской Палаты лордов Роберт Скидельски. Об этом он рассказал на YouTube.

По его словам, ограничительные меры ускорили развал глобализации, так как разделили мир на три части: тех, кто вводит санкции, те, против кого их приняли, и страны между ними. По мнению специалиста, это явление можно сравнить с периодом холодной войны, когда были НАТО во главе с США, ОВД, возглавляемый СССР, а также движение неприсоединения с Китаем и Индией.

Скидельски пришел к выводу, что эпоха глобализма подошла к концу.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Запад разрушает глобализацию мировой экономики с помощью санкций.