В Британии заявили о конце эпохи глобализации

Lenta.ru

Санкционная политика и введение пошлин на импорт в США говорят о новом экономическом мышлении, в котором нет места глобализму, считает член британской Палаты лордов Роберт Скидельски. Об этом он рассказал на YouTube.

В Британии заявили о конце эпохи глобализации
© globallookpress.com

По его словам, ограничительные меры ускорили развал глобализации, так как разделили мир на три части: тех, кто вводит санкции, те, против кого их приняли, и страны между ними. По мнению специалиста, это явление можно сравнить с периодом холодной войны, когда были НАТО во главе с США, ОВД, возглавляемый СССР, а также движение неприсоединения с Китаем и Индией.

Скидельски пришел к выводу, что эпоха глобализма подошла к концу.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Запад разрушает глобализацию мировой экономики с помощью санкций.

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