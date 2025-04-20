Демократическая партия США недовольна политической активностью Байдена

Представители Демократической партии США выразили недовольство возвращением бывшего президента Джо Байдена на политическую арену. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на источники.

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По данным издания, недовольство усилилось после первого публичного выступления Байдена с момента поражения на выборах 2024 года. Коллеги по партии считают, что экс-президенту следует отойти от активной политической деятельности и "освободить место" новым фигурам. По мнению некоторых демократов, появление Байдена в публичной повестке даёт Дональду Трампу дополнительную возможность для нападок.

Первоначально Джо Байден был выдвинут от Демократической партии в качестве кандидата на президентских выборах 2024 года. Однако после неудачных дебатов с Дональдом Трампом его место заняла вице-президент Камала Харрис, которая, в конечном счете, потерпела поражение на выборах. 16 апреля Байден впервые выступил с речью после ухода из Белого дома.

В ходе своей речи он раскритиковал администрацию Трампа, обвинив ее в "разрушениях" за первые 100 дней работы. При этом экс-президент ни разу не упомянул преемника по имени, называя его "этим парнем".